Правящие в Германии Cоциал-демократическая партия (СДПГ) приняла решение не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц. Об этом сообщила 31 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung

По информации журналистов издания, после консультаций по украинскому вопросу на высшем уровне лидеры социал-демократов, по-видимому, пришли к единому мнению о том, что летальное оружие из Германии не должно поставляться на Украину.

Также на совещании была достигнута договорённость об отказе от передачи гаубиц, ранее принадлежавших ГДР, из Эстонии на Украину.

Эстония намеревалась отправить туда эти 122-миллиметровые гаубицы и обратилась в связи с этим к правительству Германии за одобрением такого шага.

Газета указывает на разногласия в правящей партии по вопросам политики Германии по отношению к Украине.

В частности, бывший канцлер Герхард Шрёдер обвинил Украину в «бряцании оружием», указывает издание.

«Многие могут высказаться, но решения принимает руководство СДПГ — мы с канцлером Олафом Шольцем», — заявил по этому поводу председатель СДПГ Ларс Клингбейл.

Кличко обвинил Германию в предательстве Украины © kyivcity.gov.ua

Участники совещания заверили, что консультации прошли в конструктивном духе и была достигнута единая позиция, информирует газета.

Клингбейл заявил, что главное — предотвратить войну в центре Европы.

Он также утверждал, что по вопросам, связанным с Украиной, руководство СДПГ имеет полную поддержку министра иностранных дел Анналены Бербок из партии «Зелёных».