Управление Народной милиции Донецкой народной республики оставляет за собой право обратиться за военной помощью, в том числе к РФ, в случае дальнейших поставок вооружения на Украину. Об этом сообщил представитель ведомства, слова которого 1 февраля приводит РИА Новости

Лавров сказал, почему РФ до сих пор не признала ДНР и ЛНР © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.