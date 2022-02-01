Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада открыла седьмую сессию. К этому было приурочено выступление главы государства Владимира Зеленского.
В своей речи глава государства высказался о международном положении и сотрудничестве с дружественными странами, а также о внутренних делах страны.
«На этой неделе Киев принимает премьер-министров Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции. Такая интенсивность визитов — это серьезный фактор стабилизации ситуации внутри нашего государства. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, больших блогеров и Ванги — не сбылись», — сказал Зеленский.
Ранее в сети появились предсказания Ванги про Украину, которая предрекала стране тяжелые времена и войну.