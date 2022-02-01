Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идет стабилизация обстановки и прогнозы экспертов и блогеров о скором крахе государства не сбылись. Его слова прозвучали 1 февраля во время выступления в парламенте. Трансляцию вели украинские телеканалы

Ванга о войне России и Украины: Киркоров раскрыл всю правду © estpovod.info

В своей речи глава государства высказался о международном положении и сотрудничестве с дружественными странами, а также о внутренних делах страны.

«На этой неделе Киев принимает премьер-министров Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции. Такая интенсивность визитов — это серьезный фактор стабилизации ситуации внутри нашего государства. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, больших блогеров и Ванги — не сбылись», — сказал Зеленский.

Ранее в сети появились предсказания Ванги про Украину, которая предрекала стране тяжелые времена и войну.