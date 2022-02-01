Президент Украины Владимир Зеленский прямо на трибуне Верховной Рады подписал указ, который знаменует переход вооруженных сил страны на профессиональную основу. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы 1 февраля

Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада открыла седьмую сессию. К этому было приурочено выступление главы государства Владимира Зеленского.

Прямо во время своей речи президент подписал указ, который направлен на дальнейшее укрепление вооруженных сил страны.

По его словам, в предстоящие три года численность армии будет увеличена на 100 тыс. человек.

Также будет увеличен срок службы контрактников, создано еще 20 бригад, увеличено денежное довольствие военнослужащих и их семей.

«Этот указ — это старт перехода Украины на профессиональную армию, этот указ — не о том, что скоро война, я говорю для всех, этот указ — для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир», — сказал Зеленский.