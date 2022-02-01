Жители города Ирпень Киевской области могут купить в одной из местных магазинов пиво, сигареты, крупы и хлеб на «тысячу Зеленского». Об этом 31 января сообщили в сюжете ТСН

Пицца, алкоголь и сладости: диетолог назвала правильную дозировку © Justt_me/goodfon.ru Владимира Зеленского за вакцинацию на алкоголь и сигареты.

Продавец отказалась отвечать на вопрос, как это стало возможным в обычном киоске. Однако в министерстве цифровой трансформации выяснили, что местный бизнесмен занимается торговлей книг — параллельно он держит киоск. Он использовал терминал из книжного магазина, чтобы обойти запрет на нецелевые расходы денег.

В декабре на Украине начали принимать заявки для выплат за вакцинацию от COVID-19. Поощрение в размере 1 тысячи гривен (почти 3 тысячи рублей) получают полностью вакцинированные украинцы. Оно приходит только на специальную карту «єПідтримка» (е-Поддержка). Эта карта сделана для помощи украинским гражданам и бизнесу в период пандемии. Деньги нужно потратить за 4 месяца со срока получения, иначе они вернутся обратно в государственный бюджет. На них можно приобрести книги, абонемент в спортзал, билеты в кино и так далее.