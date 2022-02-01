«Не посещайте Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной», — говорится в сообщении.
Там также указывается, что в тот же день было дано распоряжение об эвакуации находящихся в Белоруссии членов семей американский госслужащих.
Ранее США распорядились эвакуировать часть своих дипломатов из посольства в Киеве, а также всех членов семей находящихся там дипломатов.
Данный шаг вызвал раздражение президента страны Владимира Зеленского. Он, в частности, заметил, что Украина не «Титаник», чтобы её покидать.