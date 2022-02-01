Государственный департамент США рекомендовал гражданам этой страны не ездить в Белоруссию, и распорядился эвакуировать оттуда семьи своих дипломатов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 января на сайте внешнеполитического ведомства

«Не посещайте Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания и необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной», — говорится в сообщении.

Второе дно разговоров о «вторжении». Почему Зеленский не верит Байдену © РИА Новости, president.gov.ua

Ранее США распорядились эвакуировать часть своих дипломатов из посольства в Киеве, а также всех членов семей находящихся там дипломатов.

Данный шаг вызвал раздражение президента страны Владимира Зеленского. Он, в частности, заметил, что Украина не «Титаник», чтобы её покидать.