На Украине появится первая платная автомагистраль. Об этом на днях рассказал рассказал замглавы «Укравтодора» Андрей Ивко, передает «Forbes Украина»

Через 3-4 года на Украине могут появиться первые платные дороги — «Укравтодор» © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Стоимость проезда по ней составит 2,6 гривны за километр (7 рублей). Учитывая полную протяженность магистрали (280 километров), проезд по ней обойдется почти в 730 гривен (2 тысячи рублей).

Ивко заверил, что у новой трассы будет отдельная бесплатная альтернативная дорога.

В 2019 году глава «Укравтодора» Александр Кубраков отмечал, что за все время независимости Украины в стране не было ни одной дороги, которую бы построил инвестор и чтобы она была отдана в концессию и была бы платной. При этом в стране много лет остро стоит проблема плохого состояния уже существующих дорог.