Дорога будет проходить через Львов и Броды (Львовская область) и соединять поселок городского типа Краковец (Львовская область) и город Ровно.
Стоимость проезда по ней составит 2,6 гривны за километр (7 рублей). Учитывая полную протяженность магистрали (280 километров), проезд по ней обойдется почти в 730 гривен (2 тысячи рублей).
Ивко заверил, что у новой трассы будет отдельная бесплатная альтернативная дорога.
В 2019 году глава «Укравтодора» Александр Кубраков отмечал, что за все время независимости Украины в стране не было ни одной дороги, которую бы построил инвестор и чтобы она была отдана в концессию и была бы платной. При этом в стране много лет остро стоит проблема плохого состояния уже существующих дорог.