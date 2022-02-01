«Дело в том, что через две недели [глава Офиса президента, представитель Киева на переговорах советников Андрей] Ермак будет в Берлине и не будет ни одного решения по 13 пунктам Минских соглашений. И это будет последняя встреча. Больше встреч советников глав государств не будет», — заявил он.
Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Следующая встреча планируется в Берлине.