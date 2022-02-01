Если Украина не предоставит никакой конкретики на следующей встрече политсоветников глав стран «нормандской четверки» в Берлине, больше встреч с Киевом не будет. Об этом 31 января заявил доктор юридических наук, правовед Виталий Журавский в эфире телеканала UkrLive

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