Администрация одной из школ в Запорожье попросила родителей купить свечей для освещения бомбоубежищ, сообщило местное издание «ZaБор» 31 января

«Всем добрый день. От нашего класса нужно купить свечи 70 шт., по 2 штуки на каждого ребенка + 4 запасные. Администрация дала распоряжение. <…> Ажиотаж со свечами. Прошла вчера не один магазин, свечей нет», — написала в чат родителей учительница. Мураев описал панику в Харькове после слов Зеленского © REUTERS, Vladislav Musienko

Далее она пояснила, что это закупка «на случай вторжения», и «так сейчас везде». При этом она призвала их не паниковать.

«Люди! Ну какие свечки в подвале! Вы про пожарную безопасность подумайте!» — указали родители. Они предложили заменить свечи фонариками.

Ранее Владимир Зеленский обратился с обращением к нации. Он заявил, что «война идет уже восьмой год», и сейчас у украинцев нет причин для паники и не стоит срочно скупать гречку и запасаться спичками.

При этом в Киеве провели проверку бомбоубежищ, а министерство культуры распространило памятку о действиях на случай ЧС.