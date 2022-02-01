Латвия, Литва и Эстония могут присоединиться к заявленному в СМИ возможному образованию военно-политического альянса между Украиной, Польшей и Великобританией. Такое мнение 31 января выразил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина 24»

«Литва… Страны Балтии… Эстония и Латвия… Может быть Словакия, но вряд ли, потому что Словакия и Чехия больше зависимы от Германии, прежде всего, экономически. Хотя в геополитическом плане они ориентированы на США. Болгария вряд ли. Балканы всегда ориентированы на Германию… Если говорить о таком союзе, то на данном этапе это Литва и Балтия», — заявил он.

Также Карасев отметил, что союз Украины, Польши и Британии важен для Киева с точки зрения сдерживания России, укрепления военно-технических связей, дипломатического сотрудничества и координации на геополитической арене.

Свои цели: эксперт раскрыл подоплеку визита Джонсона на Украину © REUTERS, John Sibley Бориса Джонсона на Украину, по данным украинских СМИ, назначен на 1 февраля. Кроме Джонсона, в этот день в Киеве планировалось присутствие министра обороны Британии Лиз Трасс, однако накануне вечером она сообщила в Twitter, что заболела коронавирусом. В тот же день на Украине будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

По данным СМИ, британский и польский лидеры во время визита в Киев планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной, который якобы станет военно-политическим с целью противостояния России.