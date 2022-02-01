«Монобольшинства уже нет. То, что образовалась "группа Разумкова", она фактически сломала монобольшинство. Из одной партии впервые в истории Украины была создана коалиция. И если не брать во внимание группу "За будущее" и "Доверие", то есть те олигархические группы, которые помогают голосовать "слугам народа", то классически и юридически коалиции больше нет», — заявил эксперт.
По его словам, последнее голосование в парламенте показало, что законопроекты от президента и кабмина «валятся» и фактического большинства в 226 голосов нет.
С начала осени рейтинг президента Владимира Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Рината Ахметова. В эфире Разумков выступает с критикой главы государства.
После выхода из фракции «Слуга народа» Разумков создал свое межфракционное объединение «Разумная политика», в которое вошли ряд депутатов из президентской фракции.