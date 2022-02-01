Последние голосования в украинском парламенте ясно демонстрируют отсутствие коалиции в Верховной Раде, что фактически свидетельствует о необходимости перевыборов. Об этом 31 января заявил доктор юридических наук, правовед Виталий Журавский в эфире телеканала UkrLive

Разумков заявил, что за ним следят неизвестные © Facebook, Верховна Рада України

По его словам, последнее голосование в парламенте показало, что законопроекты от президента и кабмина «валятся» и фактического большинства в 226 голосов нет.

С начала осени рейтинг президента Владимира Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. Последний с недавних пор стал частым гостем на телеканале «Украина 24», который входит в медихолдинг Рината Ахметова. В эфире Разумков выступает с критикой главы государства.

После выхода из фракции «Слуга народа» Разумков создал свое межфракционное объединение «Разумная политика», в которое вошли ряд депутатов из президентской фракции.