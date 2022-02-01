Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил задержание экс-сотрудника полиции полковника Юрия Голубана по делу о подготовке массовых беспорядков в Киеве и других городах. Об этом он заявил 31 января в эфире телеканала ICTV

Ранее украинское МВД сообщило о задержании неких провокаторов, которые якобы планировали устроить массовые беспорядки в центре украинской столицы.

«Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов, у которого очень непонятная история в прошлом, в частности, в 2013 году», — заявил Монастырский, комментируя задержание.

Сорванный Майдан: на Украине разоблачили заговор против Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2014 принимал участие в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, командовал ротой полиции специального назначения в Донецкой области.

В марте 2017 года он стал участником конфликта из-за отказа группы из более чем 35 вооруженных лиц проходить стандартную проверку на блокпосту украинской полиции возле Славянска.

В полиции утверждали, что лица, передвигавшиеся колонной из 13 автомобилей, отказались предъявлять документы на имеющееся у них оружие, и колонне прорвалась через блокпост, причём в ходе возникшего конфликта пострадали семеро полицейских. Парасюк признался, что его группа расстреливала милиционеров на Майдане © Facebook/Parasiuk Volodymyr/Сергій Мандрик

После этого Голубан появился в Верховной Раде и рассказал депутатам об инциденте. Во время выступления Голубан заявил, что колонну возглавлял депутат Рады Владимир Парасюк, известный многочисленными драками с другими депутатами и представителями различных ветвей власти страны.

По словам Голубана, находившийся за рулем одной из машин Парасюк лично сбил во время конфликта полицейского, который в результате получил травму ноги.

В тот же день тогдашний президент Украины Пётр Порошенко наградил Голубана орденом «За заслуги ІІІ степени», отметив его «весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество».

Одновременно депутат Рады Игорь Луценко заявил о том, что Голубан в 2014 году некоторое время воевал на стороне ополчения ДНР. Парасюк избил полицейского в суде Мариуполя до сотрясения мозга © Facebook/Parasiuk Volodymyr

«Есть такой сепаратист, убивавший наших бойцов под Карловкой, Юрий Голубан. Так его завели, чтобы он выступал с трибуны украинского парламента. Вот таких вот кадров набрал господин Аваков к себе», — рассказал Луценко

Впоследствии бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский подтвердил, что Голубан некоторое время служил под его командованием и принимал участие в первых боях в Донбассе.

СБУ открыла в отношении Голубана уголовное производство.

В защиту обвиняемого выступил бывший тогда министром внутренних дел Украины Арсен Аваков. В конце концов Голубана уволили из полиции, однако уголовное дело против него не было доведено до конца.