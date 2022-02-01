«Сегодня у Джонсона очень тяжелая политическая ситуация. Он на волоске от отставки. Поэтому он этот визит использует для того, чтобы поднять свой рейтинг в своей стране. Для него очень важно слетать в Киев и Москву, чтобы показать, что он субъектный и может решать вопросы мира и прекращения огня. Эта его цель», — заявил эксперт.
Также Журавский выразил мнение, что каких-то существенных прорывов между Украиной и Великобританией после визита Джонсона не случится.
Визит Бориса Джонсона на Украину состоится 1 февраля. Кроме Джонсона, в этот день в Киеве планировалось присутствие министра обороны Британии Лиз Трасс, однако накануне вечером она сообщила в Twitter, что заболела коронавирусом. В тот же день на Украине будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.