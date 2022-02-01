Украине не стоит уповать на помощь Великобритании в решении своих политических вопросов, поскольку ее премьер Борис Джонсон, который посетит Киев с официальным визитом, нацелен только на спасение собственного рейтинга. Об этом 31 января заявил доктор юридических наук, правовед Виталий Журавский в эфире телеканала UkrLive

Карасев оценил союз Украины, Польши и Великобритании © скриншот видео ТЕЛЕКАНАЛ НАШ

Также Журавский выразил мнение, что каких-то существенных прорывов между Украиной и Великобританией после визита Джонсона не случится.

Визит Бориса Джонсона на Украину состоится 1 февраля. Кроме Джонсона, в этот день в Киеве планировалось присутствие министра обороны Британии Лиз Трасс, однако накануне вечером она сообщила в Twitter, что заболела коронавирусом. В тот же день на Украине будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.