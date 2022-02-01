Латвия отправит на Украину солдат-инструкторов. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 31 января, передает Delfi

Госсекретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс уточнил, что Латвия планирует отправить на Украину не более десяти солдат. Литва отомстила Наташе Королевой за Украину © Наташа Королева/Инстаграм

Минобороны Латвии также намерено поставить Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухпайки.

Планируется, что латвийские военные инструкторы будут работать вместе с канадскими инструкторами на Украине и присоединятся к операции Unifier.

С 2015 года в рамках операции Unifier на Яворовском полигоне во Львовской области канадские военные инструкторы обучают украинскую армию.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает и перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.