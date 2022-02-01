Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы по гарантиям безопасности, сообщили 31 января на сайте Кремля

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк говорится в материале.

Кроме того, президенты договорились о следующих телефонных разговорах и проработке возможности проведения личной встречи.

Предыдущий разговор Путина и Макрона прошел 28 января. Российский президент назвал французскому коллеге темы, которые США и НАТО проигнорировали в письменных ответах на предложения Москвы в области гарантий безопасности. Среди них — недопустимость расширения Североатлантического альянса на восток, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврата блока на позиции 1997 года.

По словам Путина, страны Запада проигнорировали ключевой вопрос о том, как США и их союзники будут следовать принципу неделимости безопасности в документах ОБСЕ и Совета Россия — НАТО, согласно которым никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран. Россия определится с дальнейшими действиями после полного изучения ответов США и НАТО.

Помимо того, главы государств вновь обсудили ситуацию на Украине. Как заявили в Кремле, Путин указал Макрону на важность выполнения Киевом Минских соглашений и налаживания диалога с Донецкой и Луганской народными республиками.