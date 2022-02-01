Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Россия якобы может использовать как инструмент защиты граждан русский язык, на котором на Украине говорят большинство людей. Такое мнение 31 января он выразил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV

Украина может не признать договоренности России и США - Данилов © Facebook, Рада національної безпеки і оборони України

Также Данилов отметил, что выполнение Минских соглашений для Украины опасно и может привести к плохим для страны последствиям.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Следующая встреча планируется в Берлине.