«То, что касается выступления господина Сергея Лаврова, я бы хотел обратиться к другим его словам. Когда он говорил, что они не защищают россиян, они защищают русскоговорящих. Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь в мире. Кроме того я напомню, что они выдали сотни тысяч паспортов на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей. И это может быть одним из поводов, чтобы говорить, что это граждан уже другой страны», — заявил он.
Также Данилов отметил, что выполнение Минских соглашений для Украины опасно и может привести к плохим для страны последствиям.
Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Следующая встреча планируется в Берлине.