Возможный союз Украины, Польши и Великобритании не стоит преувеличивать, хоть для официального Киева он бы и имел определенные преимущества. Такое мнение 31 января выразил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина 24»

«Идея интересная, но не надо преувеличивать ее значимость. С одной стороны нужно понимать, Что Польша и Украина две наиболее крупные, наиболее мощные, по крайней мере, в военном отношении страны восточной Европы. Британия сегодня не член ЕС, но активный участник НАТО и активно пытается сегодня распространить свое влияние… На фоне еще не разобравшейся до конца в своей дипломатической и геополитической линии Германии… И мы знаем, что Британия — более антироссийская, чем Франция и Германия», — заявил он.

Кулеба сказал, будет ли Украина вести переговоры с ДНР и ЛНР © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Визит премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину, по данным украинских СМИ, состоится 1 февраля. Кроме Джонсона, в этот день в Киеве планировалось присутствие министра обороны Британии Лиз Трасс, однако накануне вечером она сообщила в Twitter, что заболела коронавирусом. В тот же день на Украине будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

По данным СМИ, британский и польский лидеры во время визита в Киев планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной, который якобы станет военно-политическим с целью противостояния России.