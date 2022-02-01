Евросоюз предоставит Украине первую часть макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро без предварительных условий, сообщается на сайте Офиса президента 1 февраля

Отмечается, что президент Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Евросоюз направит Украине 1,2 млрд евро © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур», — говорится в сообщении.

Также на переговорах с представителем Еврокомиссии Зеленский затронул вопрос о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров, и возможности введения промышленного безвиза.

Ранее Евросоюз одобрил для Украины новую программу макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро, он состоит из экстренного кредита и грантов.