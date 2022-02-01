Отмечается, что президент Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
«Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур», — говорится в сообщении.
Также на переговорах с представителем Еврокомиссии Зеленский затронул вопрос о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров, и возможности введения промышленного безвиза.
Ранее Евросоюз одобрил для Украины новую программу макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро, он состоит из экстренного кредита и грантов.