Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя 31 января заявил о планах Запада не допустить братского сосуществования России и Украины, передает РИА Новости

Американист объяснил, сколько США еще будут терзать Украину и натравливать ее на Россию © president.gov.ua

По его словам, истерия вокруг «вторжения на Украину» — это ещё одна попытка «вбить клин» между Москвой и Киевом.

Он подчеркнул, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже 7 лет, им активно «промывают мозги», отметил постпред.

«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача — не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», — заключил Небензя.

Он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность и провоцируют эскалацию.

«Разговоры о грядущей войне — сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения» — заметил постпред.

Он еще раз обратил внимание на то, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».

«Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Все, кто утверждают обратное, вводят вас в заблуждение», — добавил постпред.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает и перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.