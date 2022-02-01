«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов… русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Однако кому-то на Западе подобный сценарий явно не по душе», — сказал Небензя.
По его словам, истерия вокруг «вторжения на Украину» — это ещё одна попытка «вбить клин» между Москвой и Киевом.
Он подчеркнул, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже 7 лет, им активно «промывают мозги», отметил постпред.
«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача — не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», — заключил Небензя.
Он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность и провоцируют эскалацию.
«Разговоры о грядущей войне — сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения» — заметил постпред.
Он еще раз обратил внимание на то, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».
«Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Все, кто утверждают обратное, вводят вас в заблуждение», — добавил постпред.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает и перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.