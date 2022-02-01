Киев не намерен идти в наступление где бы то ни было, заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица на заседания Совбеза ООН 31 января, передает RT

Постпред Украины заявил, что у границ Украины около 130 тыс. военных РФ, при этом отметил, что угроза вторжения только «надвигается, а не неизбежна». Пушилин: Украина готовится к наступлению на Донбасс © Генштаб ВСУ/Facebook

«Украина не планирует начинать военную операцию ни в Донбассе, ни в Крыму, ни в других местах», — заверил Кислица.

По его словам, Киев рассчитывает, что российская сторона «отведет силы от границы».

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось по инициативе США. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что сами разговоры о войне провокационны и основываются на домыслах.

В свою очередь Россия планирует созвать заседание Совбеза ООН 17 февраля по вопросу выполнения Киевом Минских соглашений.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в «агрессивных действиях». Москва не раз подчеркивала, что Россия никому не угрожает. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что если это зависит от РФ, войны не будет, но есть желающие спровоцировать военные действия. Также в МИД РФ отмечали, что Киев стянул в Донбасс половину личного состава и продолжает подвоз техники, запрещенной Минскими соглашениями.