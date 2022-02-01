Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут 1 февраля телефонный разговор. Об этом 31 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости

Высокий стиль Лаврова и Блинкена © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк России Лавровым», — заявила Псаки.

По её словам, «этот разговор станет следующим шагом в рамках дипломатических усилий и контактов по кризису вокруг Украины».

Как отмечается, в Вашингтоне исходят из того, что дверь для дипломатического взаимодействия с Россией всегда должна оставаться открытой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава МИД России и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля, их очная встреча не планируется.

Позднее об этом же сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд.