Высокий стиль Лаврова и Блинкена
Высокий стиль Лаврова и Блинкена
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
«Госсекретарь США завтра проведёт разговор с главой МИД России Лавровым», — заявила Псаки.

По её словам, «этот разговор станет следующим шагом в рамках дипломатических усилий и контактов по кризису вокруг Украины».

Как отмечается, в Вашингтоне исходят из того, что дверь для дипломатического взаимодействия с Россией всегда должна оставаться открытой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава МИД России и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля, их очная встреча не планируется. 

Позднее об этом же сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

 