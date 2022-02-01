Несмотря на скопление войск РФ у границы, Украина не отмечает формирования ударных группировок, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль31 января на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Шмыгаль расценил «угрозу со стороны РФ» как «очень высокую», однако отметил, что речи о «вторжении» не идет.

«Мы не преувеличиваем эту угрозу, так что на сегодняшний день скопление войск не означает формирование ударных группировок», — сказал он.

На встрече с представителем Еврокомиссии премьер Украины, помимо ситуации с безопасностью, обсудил предоставление помощи ЕС Украине, торгово-экономические отношения и перспективы вступления Украины в ЕС. Глава СНБО Украины не увидел признаков «вторжения» РФ © Facebook, Рада національної безпеки і оборони України

Шмыгаль заявил, что Украина стремится к миру, а не к войне, но «делает все для укрепления обороноспособности и экономической стабильности».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает и перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.