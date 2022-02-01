Минские соглашения невыполнимы, с таким утверждением 31 января выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает apnews.com

Лесев: Байден заставит Украину выполнить Минские соглашения © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк сказал Данилов.

По утверждению главы СНБО, соглашения «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».

Он добавил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».

Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Украина готова поставить под ружье от 2 до 2,5 миллиона человек.

«Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», — сказал он.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.