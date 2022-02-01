«У нас был продуктивный разговор с президентом Зеленским, мы продолжаем беспрерывно участвовать в дипломатии в целях деэскалации напряженности <…> и повышения безопасности наших союзников, партнеров и всей Европы», — сказал американский лидер в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Белом доме.
Ранее Зеленский раскрыл содержание своего разговора с Байденом. По его словам, они обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации и согласовали совместные действия. Также в ходе беседы была затронута тема финансовой поддержки Украины со стороны США.