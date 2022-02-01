Президент США Джо Байден назвал прошедший на прошлой неделе телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским продуктивным, передало 31 января агенство Reuters

«Всё прошло нехорошо»: Байден расстроил Зеленского © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Белом доме.

Ранее Зеленский раскрыл содержание своего разговора с Байденом. По его словам, они обсудили дипломатические усилия по деэскалации ситуации и согласовали совместные действия. Также в ходе беседы была затронута тема финансовой поддержки Украины со стороны США.