Правительство США подготовило санкционные списки представителей элит России и членов их семей на случай российской «агрессии» в отношении Украины. Об этом заявила в ходе брифинга 31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Британия может ввести санкции против российских СМИ - Трасс © Christopher Priest / flickr

При этом она не назвала имен лиц, включенных в эти списки.

По словам Псаки, речь идет «лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений».

Она напомнила, что ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае «агрессии» России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году.

Ранее агентство Financial Times со ссылкой на высокопоставленных лиц из американской администрации сообщило, что США подготовили пакет санкций против ряда членов советов директоров российских госкомпаний и чиновников, а также их жен и детей. Как указали другие источники, санкции будут введены в случае якобы готовящегося нападения России на Украину. Отмечалось, что данная мера согласована с союзниками США и помимо нее будут приняты другие, более глобальные санкции. Они будут направлены против основных секторов российской экономики, если войска России вторгнутся на Украину. Однако США и союзники все еще не пришли к единому согласию по остальным рестрикциям.

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще говорят о возможном «вторжении» России на Украину. Москва наличие подобных планов отрицает. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобными заявлениями Запад пытается скрыть подготовку к собственным провокациям.