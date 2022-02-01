Британия намерена заморозить активы «связанных с Кремлем» компаний - Times
Британия намерена заморозить активы «связанных с Кремлем» компаний - Times
© РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
Она ответила на вопрос, позволит ли новый законопроект о санкционном режиме в отношении России вводить санкции против российских СМИ в Великобритании.

«Я не буду говорить об отдельных лицах и организациях, которые могут подпасть под санкции, но это может быть любой, кто представляет стратегические и экономические интересы российского государства. Поэтому вы можете себе представить, что это достаточно длинный список людей и организаций», — сказала министр.

Как ранее объявила Трасс, Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде». Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.

 