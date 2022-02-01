Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс не исключила, что российские СМИ подпадут под новые санкции, разработанные Лондоном против Москвы на случай «агрессии против Украины», передало 31 января РИА Новости

Британия намерена заморозить активы «связанных с Кремлем» компаний - Times © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Я не буду говорить об отдельных лицах и организациях, которые могут подпасть под санкции, но это может быть любой, кто представляет стратегические и экономические интересы российского государства. Поэтому вы можете себе представить, что это достаточно длинный список людей и организаций», — сказала министр.

Как ранее объявила Трасс, Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде». Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

В Кремле отмечали, что возможная атака Британии на российский бизнес подразумевает принятие ответных мер.