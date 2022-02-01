США получили от властей России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины. Об этом 1 февраля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации

Госдеп сделал заявление о деэскалации вокруг Украины © Public domain / Loren

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.