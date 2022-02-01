Сейчас Грызлова ставят на белорусское направление в качестве человека, который будет напрямую контролировать исполнение обязательств Минска в части реальной экономической и политической интеграции с Россией, пояснил эксперт.
«Москва изменила свою позицию, ей важно выполнение договоренностей. И позиции Грызлова явно посильнее позиции предыдущего посла, который даже мало что комментировал. Грызлову нужно проследить выполнение всех карт, которые были приняты, реализовать все в течение 2022 года и обеспечить политическую интеграцию на том уровне, которая была определена», — уточнил Абзалов.
Речь идет не о единой валюте и не о включении Белоруссии в состав РФ, но интеграционные процессы должны быть форсированы, учитывая, какие издержки несет РФ в связи с белорусским кейсом, заключил собеседник издания.
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