Задача Бориса Грызлова на посту посла РФ в Белоруссии не в том, чтобы демонстрировать строгость и ястребиность, а в том, чтобы быть проводником позиции первого лица. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Москва изменила свою позицию, ей важно выполнение договоренностей. И позиции Грызлова явно посильнее позиции предыдущего посла, который даже мало что комментировал. Грызлову нужно проследить выполнение всех карт, которые были приняты, реализовать все в течение 2022 года и обеспечить политическую интеграцию на том уровне, которая была определена», — уточнил Абзалов.

Речь идет не о единой валюте и не о включении Белоруссии в состав РФ, но интеграционные процессы должны быть форсированы, учитывая, какие издержки несет РФ в связи с белорусским кейсом, заключил собеседник издания.

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