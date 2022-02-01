Учитывая конфликт Рината Ахметова и президента Украины Владимира Зеленского, не исключено, что и Ахметову какую-то часть бизнеса придется отдать. Даже не исключено, что какую-то часть бизнеса придется отдать лицам, приближенным к Зеленскому, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Понятное дело, что эта борьба с олигархами должна привести к тому, что часть тех олигархов, которая есть… придется им поделиться активами. Где-то напрямую, где-то правами собственности, но главная цель, действительно, ослабить олигархов. И они, конечно, со своей стороны приложат массу усилий, чтобы этого не допустить. Так что тут не все так просто», — рассуждает Охрименко.

Но в любом случае Зеленский попытается стать одним из олигархов, чтобы уже быть игроком, с которым им придется считаться, даже, если он не будет президентом, заключил собеседник издания.

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