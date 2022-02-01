В этом случае пророссийские партии не давали бы Лукашенко каждый раз менять свою позицию, когда сегодня он с Западом воюет, а послезавтра договаривается с Тихановской (такие переговоры уже шли через главу МИД Макея), что частично отпускаются заключенные и нормализуется ситуация с Евросоюзом, пояснил эксперт.
«Примерно об этом же Лукашенко пытался договориться с Трампом. Если придет Трамп 2.0 в результате промежуточных выборов в ноябре, республиканцы могут взять нижнюю палату парламента и даже верхнюю палату затронут. К тому времени все эти гарантии могут обнулиться, и окажется, что мы стоим с белорусами не «спина к спине», а «спина к пустоте»», — подчеркнул Абзалов.
Самое главное, чтобы Москва соблюла свои интересы. Мы оказываем серьезную поддержку Белоруссии и важно, чтобы завтра не оказалось, что «мы вам ничего не должны», добавил политолог.
Для этого надо, чтобы в парламенте присутствовали не только пропольские, но и пророссийские силы. Для Москвы изменения крайне важны, и такой запрос объективно присутствует, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.