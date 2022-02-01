Единственный способ гарантировать исполнение президентом Белоруссии Александром Лукашенко — это активизация интеграционных процессов. Для этого нужно усиление парламентской составляющей. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Тихановской (такие переговоры уже шли через главу МИД Макея), что частично отпускаются заключенные и нормализуется ситуация с Евросоюзом, пояснил эксперт.

«Примерно об этом же Лукашенко пытался договориться с Трампом. Если придет Трамп 2.0 в результате промежуточных выборов в ноябре, республиканцы могут взять нижнюю палату парламента и даже верхнюю палату затронут. К тому времени все эти гарантии могут обнулиться, и окажется, что мы стоим с белорусами не «спина к спине», а «спина к пустоте»», — подчеркнул Абзалов.

Самое главное, чтобы Москва соблюла свои интересы. Мы оказываем серьезную поддержку Белоруссии и важно, чтобы завтра не оказалось, что «мы вам ничего не должны», добавил политолог.

Для этого надо, чтобы в парламенте присутствовали не только пропольские, но и пророссийские силы. Для Москвы изменения крайне важны, и такой запрос объективно присутствует, заключил собеседник издания.

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