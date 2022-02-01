В определенном смысле украинских олигархов можно похвалить за то, что они выжили и смогли развить отдельные предприятия. Тем более, что приватизация шла по-разному. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Евгений Щербань, убитый в 1996 году, за наследство которого развернулась ожесточенная борьба, и которое было поделено между различными финансово-промышленными группами.

«Молодцы те, кто выжил. Приватизация шла по-разному. Есть масса фамилий, которые уже никто не вспоминает. Кто сейчас помнит про [Валерия] Бабича? А ведь он стартанул при Кравчуке. Был такой [Юрий] Мирошников, который так стартанул, что все думали: «Ого». А сейчас он где? Он все», — указал Охрименко.

История украинских олигархов знает много случаев, просто мы знаем тех, кто выиграл, мы не знаем о тех, кто проиграл, заключил собеседник издания.

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