С большой долей вероятности новая Конституция Белоруссия будет принята. Проблема в том, что договоренности РФ с РБ касались немножко другого. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Оно будет собираться дважды в год, и формат его проведения тоже специфический. Туда входят представители исполнительной, законодательной и судебной власти (что само по себе очень забавно, потому что там много невыборных должностей), а также общественные деятели. В результате вы можете держать там большинство только за счет исполнительной власти или за счет общественников. Понятно, что это костыль, а не парламент. Идея заключалась в том, чтобы усилить парламент и усилить партию, чтобы не было определенных ограничений», — подчеркнул Абзалов.

Но дело даже не в этом, потому что нет никаких гарантий, что белорусское руководство не изменит свою позицию спустя два года, уточнил политолог.

Единственный способ — это гарантировать — это исполнение интеграционных карт, активизация интеграционных процессов, и теперь за этим будет следить непосредственно новый посол России в республике Борис Грызлов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.