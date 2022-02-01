Необходимо понять, какой будет функционал у Всебелорусского народного собрания (ВНС), потому что это — не парламент, а попытка построить что-то среднее между китайской моделью и парламентской республикой, запорошенное прямыми выдержками из российской Конституции, начиная с пункта о семье, и заканчивая двумя сроками с момента принятия, пояснил эксперт.
«Оно будет собираться дважды в год, и формат его проведения тоже специфический. Туда входят представители исполнительной, законодательной и судебной власти (что само по себе очень забавно, потому что там много невыборных должностей), а также общественные деятели. В результате вы можете держать там большинство только за счет исполнительной власти или за счет общественников. Понятно, что это костыль, а не парламент. Идея заключалась в том, чтобы усилить парламент и усилить партию, чтобы не было определенных ограничений», — подчеркнул Абзалов.
Но дело даже не в этом, потому что нет никаких гарантий, что белорусское руководство не изменит свою позицию спустя два года, уточнил политолог.
Единственный способ — это гарантировать — это исполнение интеграционных карт, активизация интеграционных процессов, и теперь за этим будет следить непосредственно новый посол России в республике Борис Грызлов, заключил собеседник издания.
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