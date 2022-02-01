«Криворожсталь» — это единственный пример, когда актив приватизировали, но потом Виктор Ющенко забрал, провел единственный в Украине честный конкурс, и потом его купил индус. А сначала его купил зять Кучмы, напомнил эксперт.
«Во времена Кучмы был такой анекдот, что он потерял карандаш, которым записывал, кому из олигархов что дать. И приватизация пошла дальше только тогда, когда он его нашел», — вспоминает Охрименко.
Даже самые ярые сторонники Кучмы и то говорят, что «приватизация имела отдельные ошибки», а его критики прямо сетуют, что «заводы отдавались по цене однокомнатной квартиры», подчеркнул экономист.
Украинские олигархи стали богатыми только потому, что они очень дешево приватизировали собственность, а это было невозможно без согласования сверху, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.