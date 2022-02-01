Это уже не тайна, что когда была приватизация на Украине, то крупные объекты приватизировались по согласованию лично с Леонидом Кучмой. Если взять все активы страны, то у государства осталось около 20%. Все остальное уже частное. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Виктор Ющенко забрал, провел единственный в Украине честный конкурс, и потом его купил индус. А сначала его купил зять Кучмы, напомнил эксперт.

«Во времена Кучмы был такой анекдот, что он потерял карандаш, которым записывал, кому из олигархов что дать. И приватизация пошла дальше только тогда, когда он его нашел», — вспоминает Охрименко.

Даже самые ярые сторонники Кучмы и то говорят, что «приватизация имела отдельные ошибки», а его критики прямо сетуют, что «заводы отдавались по цене однокомнатной квартиры», подчеркнул экономист.

Украинские олигархи стали богатыми только потому, что они очень дешево приватизировали собственность, а это было невозможно без согласования сверху, заключил собеседник издания.

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