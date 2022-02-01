Эксперт отметил, что сейчас на Украине очень сильно поднимаются аграрные олигархи, которые раньше были не очень заметны.
«Раньше у нас были металлурги, а сейчас появилась целая плеяда молодых олигархов вроде [Виталия] Хомутынника, [Виктор] Веретенникова или семья [Александра и Галины] Герегов. Гереги шикарно поднялись. Начинали-то они с сети магазинов «Эпицентр». Торговый бизнес у них остался, но он несущественный. Главное — аграрный бизнес. Он более сильный и он быстро развивается. Хотя тот же самый [Юрий] Косюк проиграл и сейчас в опале», — перечислил Охрименко.
Что касается более известных олигархов, то сейчас даже [Игорь] Коломойский теряет свои позиции, а учитывая конфликт Рината [Ахметова] и [президента Украины Владимира] Зеленского, не исключено, что и Ринату какую-то часть бизнеса придется отдать, уточнил экономист.
Даже не исключено, что какую-то часть бизнеса придется отдать лицам, приближенным к Зеленскому, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.