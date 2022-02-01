На Украине сложилась система наподобие Речи Посполитой, когда короля (президента) избирают олигархи. Другое дело, что сами олигархи время от времени тасуются, потому что места на всех не хватает. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Раньше у нас были металлурги, а сейчас появилась целая плеяда молодых олигархов вроде [Виталия] Хомутынника, [Виктор] Веретенникова или семья [Александра и Галины] Герегов. Гереги шикарно поднялись. Начинали-то они с сети магазинов «Эпицентр». Торговый бизнес у них остался, но он несущественный. Главное — аграрный бизнес. Он более сильный и он быстро развивается. Хотя тот же самый [Юрий] Косюк проиграл и сейчас в опале», — перечислил Охрименко.

Что касается более известных олигархов, то сейчас даже [Игорь] Коломойский теряет свои позиции, а учитывая конфликт Рината [Ахметова] и [президента Украины Владимира] Зеленского, не исключено, что и Ринату какую-то часть бизнеса придется отдать, уточнил экономист.

Даже не исключено, что какую-то часть бизнеса придется отдать лицам, приближенным к Зеленскому, заключил собеседник издания.

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