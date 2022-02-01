Казахстан — это такое место, которое Россия не может оставить без своего внимания, даже если бы по какой-то своей причуде она вдруг этого захотела. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Украина со всей ее дурью — это неприятно, но с этим можно жить. А Казахстан, который управляется врагами России или вообще никем не управляется (второе наиболее вероятно из плохих сценариев), — это то, о чем нельзя даже подумать. Нам тогда придется туда вводить не миротворцев, а полноценный воинский контингент, чтобы взять под контроль логистические узлы просто для того, чтобы у нас был выход на юг. Иначе у нас будет, извините за вульгаризм, полная задница», — подчеркнул Грозин.

Если на месте Казахстана появляется цепь враждебных государств, России придется создавать фильтрационные лагеря как минимум для 3,5 млн русских, которые оттуда побегут, представить себе такое чрезвычайно сложно, уточнил политолог.

Но пока же России нет смысла что-то требовать от Казахстана, достаточно лишь поддерживать с ними обычные рыночные отношения и получать деньги, которые казахи платят Москве за транзит своего сырья в Европу, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.