Касым-Жомарт Токаев действительно стал единственным центром власти в Казахстане. Учитывая, что весь этот бардак во многом был производной от того, что было непонятно, кто главный — Библиотека или Аккорда, Назарбаев или Токаев. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Проблема в том, что Токаева до сих пор воспринимают как человека, который хочет дружить со всеми и боится со всеми испортить отношения. Токаев — дипломат, который не склонен к конфликтам и всегда ищет некий консенсус. А в азиатских обществах человек, который ищет консенсус, многими воспринимается как слабая фигура, которую надо отодвинуть, подрихтовать или убрать», — указал Грозин.

Когда в Казахстан пришли силы ОДКБ, Токаев выиграл, получив гигантский задел на будущие возможности самостоятельного правления, но в такой ситуации, которая сейчас складывается в Казахстане, человек, ищущий компромисс, изначально ставит себя в слабую позицию, уточнил политолог.

Казахстану нужен человек, который введет танки и всех раздавит. Там нужен Тяньаньмэнь, а не пояс любви и дружбы, заключил собеседник издания.

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