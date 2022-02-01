После того, как окончательно стало понятно, что есть один главный начальник, порядку в Казахстане будет больше с точки зрения подчиненности силовиков, нормальности прохождения решений в экономическом блоке и бюрократической дисциплины, пояснил эксперт.
«Проблема в том, что Токаева до сих пор воспринимают как человека, который хочет дружить со всеми и боится со всеми испортить отношения. Токаев — дипломат, который не склонен к конфликтам и всегда ищет некий консенсус. А в азиатских обществах человек, который ищет консенсус, многими воспринимается как слабая фигура, которую надо отодвинуть, подрихтовать или убрать», — указал Грозин.
Когда в Казахстан пришли силы ОДКБ, Токаев выиграл, получив гигантский задел на будущие возможности самостоятельного правления, но в такой ситуации, которая сейчас складывается в Казахстане, человек, ищущий компромисс, изначально ставит себя в слабую позицию, уточнил политолог.
Казахстану нужен человек, который введет танки и всех раздавит. Там нужен Тяньаньмэнь, а не пояс любви и дружбы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.