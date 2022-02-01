Назарбаев — очень интересная фигура, именно ему Казахстан обязан существованием в нынешних границах и хорошим отношениям с ближайшими соседями, другое дело, что любой человек, который долго находится у власти, концентрирует на себе и плюсы, и минусы, причем плюсы забываются, а минусы остаются, пояснил эксперт.
«Нурсултан Абишевич многими в Казахстане воспринимается как отработанный материал. «Да, он создал страну, дал нам денег, но всего ему хорошего и в добрый путь». Ситуация там складывается именно таким образом. От людей просто устают. Он же в Казахстане был с 1986 года, и все хорошее, и плохое, связано с ним. Наверное, хочется что-то поменять. Нельзя 30 лет существовать при одном и том же человека. С точки зрения социальной психологии это невозможно», — подчеркнул Грозин.
Потом, когда они захотят этого человека поменять и начнут друг друга резать, они скажут, что мы немножко ошиблись, раньше было не так уж плохо, но поезд ушел, заключил собеседник издания.
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