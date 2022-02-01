До тех пор, пока в Казахстане не произошли глобальные трансформации, которые вызвали бы ввод сил ОДКБ, никто не обращает внимание на то, что сам по себе капитализм основан на одной простой вещи: люди не равны, а тот, является родней власти, по определению успешнее остальных, указал эксперт.
«Понятно, что в Казахстане люди, который связаны с Семьей, обогатились просто до безобразия. Но чем они отличаются от вашего Фирташа или Коломойского? Только тем, что украинские олигархи не кровные родственники президента», — указал Грозин.
Тем не менее, средний уровень жизни в больших городах Казахстана такой же, как в Будапеште, Праге или Варшаве, поэтому говорить о том, что казахстанская власть довела народ до обнищания, и поэтому он вышел на улицы, может только тот, кто вообще не знает Казахстан, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.