В Казахстане люди, которые связаны с Семьей, обогатились просто до безобразия. Но в этом смысле они ничем не отличаются от украинских олигархов и элит других среднеазиатских республик. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Понятно, что в Казахстане люди, который связаны с Семьей, обогатились просто до безобразия. Но чем они отличаются от вашего Фирташа или Коломойского? Только тем, что украинские олигархи не кровные родственники президента», — указал Грозин.

Тем не менее, средний уровень жизни в больших городах Казахстана такой же, как в Будапеште, Праге или Варшаве, поэтому говорить о том, что казахстанская власть довела народ до обнищания, и поэтому он вышел на улицы, может только тот, кто вообще не знает Казахстан, заключил собеседник издания.

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