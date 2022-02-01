Если украинская ГТС окончательно придет в негодность и не сможет качать топливо, на Украине в очередной раз расскажут о «зраде» и поднимут цены на газ. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Если сейчас не решить вопрос с консорциумом (Германия, Россия, Украина), шансов модернизировать ее у Киева не будет. Можно отдать США, но это тема токсичная. Потому что 20 с лишним лет рассказывали, что «труба» — это национальное достояние и стратегический ресурс. Другое дело, что сокращение транзита как раз бьет по тем, кто снимал сливки «с трубы»», — указал Золотарев.

Пока речь идет о модернизации, несколько миллиардов по мировым меркам — это не так много. Это отсрочит проблему, но если сохраняется статус-кво, то через 10-15 лет «труба» может оказаться непригодной, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.