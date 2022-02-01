Ранее Зеленский назвал ошибкой постоянное нагнетание Вашингтоном темы «вторжения РФ». По его словам, США всё время «поддерживают эту тематику», делают её «максимально острой», и мир на это «реагирует очень мощно».
Понятно, что субъектность Украины на уровне нуля, но говорить о тотальной зависимости Киева от США нельзя, пояснил эксперт.
«У власти эгоисты. Они думают о себе, а не о Соединенных Штатах. Поэтому там, где предложения США могут принять самоубийственный оборот для украинской власти, они не будут торопиться. Они будут изображать активность и замыливать глаза. Это они хорошо умеют», — указал Золотарев.
Зеленский путем проведения референдума по Донбассу хотел бы показать Западу, что в обществе есть большой уровень неприятия «Минска». Стратегическая позиция Киева по Минским соглашениям состоит в том, что «мы не хотим и не можем его выполнить», заключил собеседник издания.
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