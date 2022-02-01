Президент Украины Владимир Зеленский в ситуации, когда его фактически толкают на войну с Россией, будет петлять, петлять и петлять. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Понятно, что субъектность Украины на уровне нуля, но говорить о тотальной зависимости Киева от США нельзя, пояснил эксперт.

«У власти эгоисты. Они думают о себе, а не о Соединенных Штатах. Поэтому там, где предложения США могут принять самоубийственный оборот для украинской власти, они не будут торопиться. Они будут изображать активность и замыливать глаза. Это они хорошо умеют», — указал Золотарев.

Зеленский путем проведения референдума по Донбассу хотел бы показать Западу, что в обществе есть большой уровень неприятия «Минска». Стратегическая позиция Киева по Минским соглашениям состоит в том, что «мы не хотим и не можем его выполнить», заключил собеседник издания.

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