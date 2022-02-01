Понятно, что в Казахстане есть социально-экономические проблемы, но на самом деле Казахстан — это очень удачливая страна. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Обычный статистический обзор показывает, что за октябрь и ноябрь 2021 года Казахстан наторговал своей нефтью на 4,5 и на 5 млрд долларов, не говоря уже о том, что он получил за продажу урана, редкозема и меди. Сырьевой экспорт позволяет этой стране жить на уровне обыкновенной среднеевропейской страны. Средний уровень жизни в больших городах Казахстана такой же, как в Будапеште, Праге или Варшаве», — пояснил Грозин.

Поэтому говорить о том, что казахстанская власть довела народ до обнищания, и поэтому он вышел на улицы, может только тот, кто вообще не знает Казахстан, в Казахстане все более-менее нормально, уточнил политолог.

Таджикистан, Узбекистан и Киргизия — это другое дело. Там могут быть проблемы и, скорее всего, они появятся в ближайшие месяцы, заключил собеседник издания.

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