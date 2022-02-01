Когда поменяется ситуация на Украине, большинство людей, дравших глотки против России, начнут рассказывать, что их неправильно поняли и они боролись за русский мир. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Когда российские десантники высаживались на взлётную полосу в Алтма-Ате, это была даже не новость, а подтверждение простой ситуации, когда вся нацистская сволочь, рассказывающая о величии казахского каганата, о колонизации русских и о голодоморе, куда-то исчезла, подчеркнул политолог.

«Казахстан в этом смысле ничем не отличается от Украины. За исключением отдельных маленьких картинок, которые касаются особой национальной специфики, разницы между ними нет. И в Днепропетровске, и в Киеве, и в Харькове и даже во Львове с Ивано-Франковском будет гигантское количество людей, которые будут вести себя точно так же, как ведет себя министр информации Казахстана для того, чтобы отмазаться от того, что его очень многие не любят в России, начиная от Рогозина и заканчивая Примаковым», — указал Грозин.

Украина со всей ее дурью — это неприятно, но с этим можно жить, а Казахстан, который управляется врагами России или вообще никем не управляется (второе наиболее вероятно из плохих сценариев), — это то, о чем нельзя даже подумать, поэтому Россия не допустит реализации такого сценария, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.