«В этом смысле он, не в обиду будет сказано, настоящий украинец. Когда российские и полуроссийские части будут входить в Харьков, их будут встречать с хлебом-солью и рассказывать о том, как они, настоящие украинцы, тяжело боролись с властью ненастоящих украинцев», — категоричен эксперт.
Грозин отметил, что когда российские десантники высаживались на взлётную полосу в Алтма-Ате, это была даже не новость, а подтверждение простой ситуации, когда вся нацистская сволочь, рассказывающая о величии казахского каганата, о колонизации русских и о голодоморе, куда-то исчезла.
Когда поменяется ситуация на Украине, мы будем наблюдать примерно ту же самую особенность и большинство людей, дравших глотки против России, начнут рассказывать, что их неправильно поняли и они боролись за русский мир, в Казахстане это происходит сейчас, в Украине это произойдет несколько позже, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.