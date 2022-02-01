Новый министр информации Казахстана, замеченный в русофобских взглядах, переобулся в полете. Сейчас он рассказывает о том, что лучше друга России в Казахстане, чем он, нет, и что он за День Победы и за все хорошее против всего плохого. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Грозин отметил, что когда российские десантники высаживались на взлётную полосу в Алтма-Ате, это была даже не новость, а подтверждение простой ситуации, когда вся нацистская сволочь, рассказывающая о величии казахского каганата, о колонизации русских и о голодоморе, куда-то исчезла.

Когда поменяется ситуация на Украине, мы будем наблюдать примерно ту же самую особенность и большинство людей, дравших глотки против России, начнут рассказывать, что их неправильно поняли и они боролись за русский мир, в Казахстане это происходит сейчас, в Украине это произойдет несколько позже, заключил собеседник издания.

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