«Меркель и немцы в свое время пытались купить украинскую ГТС. Такие переговоры были, но тогда американцы вмешались, и идея не была реализована. Чем дальше будет деградировать украинская ГТС и чем меньше сил будет у Украины ее поддерживать, тем больше вероятность того, что Германия вернется к этому вопросу», — указал эксперт.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц прагматик, который будет защищать «Северный поток — 2», лавируя при этом в общей мейнстримной повестке, что Россия якобы использует его как инструмент геополитического влияния, уточнил политолог.
«Я думаю, что резкие охлажденя в сторону Украины невыгодны, потому что Меркель при реализации «СП-2» в лице Германии дала Трампу несколько обещаний, которые нужно соблюсти. Эти обещания содержат слово «Украина»», — констатировал Асафов.
Поэтому резких маневров в этом направлении не будет, но с Россией будет конструктивное взаимодействие, и министр иностранных дел Анналена Бербок останется антироссийским рупором, который будет компенсировать пророссийские действия канцлера, заключил собеседник издания.
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