Чем дальше будет деградировать украинская ГТС и чем меньше сил будет у Украины ее поддерживать, тем больше вероятность того, что Германия вернется к вопросу о том, чтобы ее купить. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Новый канцлер Германии Олаф Шольц прагматик, который будет защищать «Северный поток — 2», лавируя при этом в общей мейнстримной повестке, что Россия якобы использует его как инструмент геополитического влияния, уточнил политолог.

«Я думаю, что резкие охлажденя в сторону Украины невыгодны, потому что Меркель при реализации «СП-2» в лице Германии дала Трампу несколько обещаний, которые нужно соблюсти. Эти обещания содержат слово «Украина»», — констатировал Асафов.

Поэтому резких маневров в этом направлении не будет, но с Россией будет конструктивное взаимодействие, и министр иностранных дел Анналена Бербок останется антироссийским рупором, который будет компенсировать пророссийские действия канцлера, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.