Украинские фигуристы, которые будут защищать честь своей страны в командном турнире, во время соревнований посадят в бокс, который будет располагаться между аналогичными боксами США и РФ. О том, почему в этом нет никакой «зрады», рассказал 31 января сайту Obozrevatel вице-президент Федерации фигурного катания Украины Даниль Амирханов

Олимпиада в Пекине: необычное требование Китая поставило Украину в тупик © CC0, Pixabay

Амирханов отметил, что в командном турнире будут выступать лишь десять стран. И их распределение по боксам происходит в алфавитном порядке.

«Получилось, что после команды олимпийского комитета России идет буква "U" и Ukraine, после нас идут USA — США. Поэтому с одной стороны у нас ОКР, а с другой — Соединенные Штаты», — пояснил он.

Россия и Украина рядом на командном турнире! pic.twitter.com/5eu5udXH9a — Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022

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Функционер подчеркнул, что таковы нормы регламента и вносить в них изменения может только Международный олимпийский комитет.

Ранее украинские спортсмены попали в скандал, когда выяснилось, что спортивные чиновники Украины запретили им приближаться к олимпийцам из России и делать с ними совместные снимки. Также известно, что в беседах с журналистами атлетов обязали разговаривать исключительно на украинском или английском языках.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 феврала.