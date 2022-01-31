В командном турнире от каждой страны выступают по одному спортсмену в мужской и женской программе, а также по одной паре в танцах на льду и в парном катании. Спортсмены будут ожидать своей очереди на арене в своеобразном командном боксе-трибуне, которые вплотную примыкают друг к другу. Слева от Украины будет бокс РФ (из-за санкций — команда Олимпийского комитета России), а справа — США. Соседство с россиянами вызвало волну возмущения у части украинцев.
Амирханов отметил, что в командном турнире будут выступать лишь десять стран. И их распределение по боксам происходит в алфавитном порядке.
«Получилось, что после команды олимпийского комитета России идет буква "U" и Ukraine, после нас идут USA — США. Поэтому с одной стороны у нас ОКР, а с другой — Соединенные Штаты», — пояснил он.
Россия и Украина рядом на командном турнире! pic.twitter.com/5eu5udXH9a— Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022
Функционер подчеркнул, что таковы нормы регламента и вносить в них изменения может только Международный олимпийский комитет.
Ранее украинские спортсмены попали в скандал, когда выяснилось, что спортивные чиновники Украины запретили им приближаться к олимпийцам из России и делать с ними совместные снимки. Также известно, что в беседах с журналистами атлетов обязали разговаривать исключительно на украинском или английском языках.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 феврала.