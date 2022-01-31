Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 31 января на брифинге, что Киев готов к диалогу с Москвой, но не позволит на себя давить

Глава украинской дипломатии вновь повторил тезис о том, что будто бы имеющая место агрессия против Украины завершится тогда, когда из Донбасса и Крыма будут выведены российские войска. Как страх убивает экономику. Сколько Украина теряет от несуществующего вторжения © коллаж Украина.Ру

«Украина готова к диалогу, но никто не будет на нас давить», — сказал Кулеба и подчеркнул, что именно уступки со стороны РФ являются главной целью дипломатических усилий Украины.

Ранее в Кремле не раз подчеркивали, что решение конфликта в Донбассе — в переговорах Киева с Донецком и Луганском, Россия стороной этого конфликта не является, никаких российских войск в регионе нет.