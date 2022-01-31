«Друзья, всем привет. Меня зовут Александр Усик и я дебютирую за команду "Полесье" Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а потом футбол», — говорит Усик.
Winter Cup — товарищеский турнир с участием украинских клубов.
По словам директора «Полесья» Владимира Загурского, Усик является другом президента клуба Геннадия Буткевича.
Александр Усик — болельщик киевского «Динамо». Уроженец Симферополя, он играл в юношеском составе местного футбольного клуба «Таврия».