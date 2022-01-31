Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Украину, сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гонаренко в Telegram 31 января

Визит Бориса Джонсона на Украину назначен на 1 февраля, уточнил Гончаренко.

Депутат отметил, что в тот же день на Украине будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе», — написал Гончаренко.

Кроме Джонсона, в этот день в Киеве будет министр обороны Британии Лиз Трасс.

Ранее о возможности визита Джонсона на Украину сообщила газета The Guardian. Лондон угрожает «олигархам» арестом активов. Зачем Великобритании понадобилась Украина © AFP, JOHN THYS

При этом на 31 января, по данным агентства Reuters, у Джонсона запланирован телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что в разговоре стороны затронут тему Украины.

Ранее Великобритания заявила о планах ввести новых санкции в отношении России.