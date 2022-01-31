Визит Бориса Джонсона на Украину назначен на 1 февраля, уточнил Гончаренко.
Депутат отметил, что в тот же день на Украине будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.
«Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе», — написал Гончаренко.
Кроме Джонсона, в этот день в Киеве будет министр обороны Британии Лиз Трасс.
Ранее о возможности визита Джонсона на Украину сообщила газета The Guardian.
При этом на 31 января, по данным агентства Reuters, у Джонсона запланирован телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что в разговоре стороны затронут тему Украины.
Ранее Великобритания заявила о планах ввести новых санкции в отношении России.