Украина не стремится присоединиться к союзу России и Белоруссии, заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим 30 января в Facebook

По словам Кизима, Украина и не покидала «лоно славянства».

«Если "мы" — это А. Лукашенко и В. Путин, а "лоно нашего славянства" — это союз Беларуси с РФ, то говорить о России как о "славянском" государстве скоро вообще будет сложно, а возвращаться в "лоно" (или, правильнее, в союз), где есть страна, которая захватила украинский Крым, развязала и продолжает войну на Донбассе, жертвами которой стали десятки тысяч славян, не захочет еще не одно поколение украинцев», — сказал посол Украины.

Посол заявил, что «Беларусь все больше "растворяется" в нарративах и "замыслах" Кремля, направленных против Украины», и это не на пользу дружбе украинского и белорусского народов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся утопить в крови славянское братство, и, «как бы кому-то ни хотелось», «Украину вернут в лоно славянства». Также Лукашенко заверил, что не отправит белорусских военных на территорию Украины.