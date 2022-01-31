За последние три недели заболеваемость коронавирусом на Украине выросла в семь раз, количество госпитализаций - вдвое. Об этом 31 января рассказал глава министерства здравоохранения страны Виктор Ляшко, говорится на сайте ведомства

Коронавирус косит фракцию Зеленского в Раде © Facebook, Слуга Народу отметил, что штамм омикрон обнаружили уже в 20 областях. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

За прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

«Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта омикрон коронавируса SARS-CoV-2», — пояснил Ляшко.

По его словам, в ближайшие две недели Минздрав прогнозирует рост количества случаев инфицирования коронавирусом.

На данный момент в медучреждениях выделено 69,32 тысячи койкомест, из которых 66,31 тысячи коек обеспечены кислородом. За неделю количество коек увеличено на 4400 коек. Также увеличивается количество коек для детей.

На прошлой неделе на Украине три дня подряд фиксировали рекордное число случаев коронавируса — максимум составил 37351 случай.